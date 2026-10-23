ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿಯ 16 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಕೇವಲ 1,800 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 'ದೇಸಿ ಎಸಿ'ಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಸಿ ಮಾದರಿಯು ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಝಾನ್ಸಿ: ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಏರ್ ಕೂಲರ್ (AC) ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಮಾಮೂಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪಾಯ ಎನ್ನುವುದು ಇದಾಗಲೇ ಸಾಬೀತು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಹಲವರಿಗೆ ತಂಪನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಬಹುತೇಕಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎಲ್ಲರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಸಿಯ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿಯ 16 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ತನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕೇವಲ 1,800 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯ ದೇಸಿ ಎಸಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ದೇಸಿ ಎಸಿ'
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ 'ದೇಸಿ ಎಸಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 12-ವೋಲ್ಟ್ ಡಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿನ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಣಕೈ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮವು ಕೋಣೆಯ ಗಾತ್ರ, ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾದರಿಯು ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಸಿಗಳಂತೆ ಸಿಎಫ್ಸಿ ಆಧರಿತ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಎಸಿ
ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ 'ದೇಸಿ ಎಸಿ' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕಿಯೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಲಖನೌ, ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಎಸಿಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನವೀನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಉಪಯುಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.