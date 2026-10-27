ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಅ.27): ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ (AI Data Centers) ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 'ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಸ್' (Memory Chips) ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು!
'ಎಕ್ಸ್' (X) ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ el ಮಸ್ಕ್ (Elon Musk) ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳ (Humanoid Robots - ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳು) ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ (Mass Production) ಆರಂಭವಾದಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಾಮ್ (RAM) ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಡಿಆರ್ಎಎಮ್ (DRAM) ಬೇಡಿಕೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯೊಂದಕ್ಕೆ (Thread) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್, ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್' (Counterpoint Research) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಡಿಆರ್ಎಎಮ್ (DRAM) ಅಗತ್ಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ!
ವರದಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ, 2026 ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8,300 ಟೆರಾಬೈಟ್ (TB) ರ್ಯಾಮ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,72,000 ಟೆರಾಬೈಟ್ಗೆ (TB) ಜಿಗಿಯಲಿದೆ.
ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ವರದಿಯನ್ನು 'ಹೋಲಿಕೆಗೂ ಬಾರದ ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ' ಎಂದ ಮಸ್ಕ್
ಆದರೆ, ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನೀಡಿದ ಈ 20 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಭೌತಿಕ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ನೀಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ 'ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ರ್ಯಾಮ್' (RAM) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇಂತಹ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (Super Intelligence) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ (ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಕ್ಷೀಯ ಸೂಪರ್ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ (Deep Space Supercomputers) ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ
ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ರ್ಯಾಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಈ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳ ತೀವ್ರ ಅಭಾವದ ಬಿಸಿ ಕೇವಲ ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ರ್ಯಾಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನುಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.