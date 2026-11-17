ಒಪ್ಪೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರೆನೋ 17 ಮತ್ತು ರೆನೋ 17 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಒಪ್ಪೋ (OPPO) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ 'ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 17' ಮತ್ತು 'ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 17 ಪ್ರೊ' (OPPO Reno 17 Pro) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಸೆಳೆಯುವ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸರಣಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ!
ಈ ಬಾರಿಯ ರೆನೋ 17 ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ. ಸಂಸ್ಥೆಯು **'ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿ' ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮಾಣ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೋಟಿಫ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ!
ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿವರವೆಂದರೆ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 17 ಫೋನ್ 6.56-ಇಂಚಿನ 1.5K ಫ್ಲಾಟ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 1,800 nits ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ರೆನೋ 17 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು 6.32-ಇಂಚಿನ 1.5K 120Hz OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು!
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 17; ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, 12GB RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ (Storage) ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP OIS ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಹಾಗೂ 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 17 ಪ್ರೊ; ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8550 ಸೂಪರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 200MP OIS ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಹಾಗೂ 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ!
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ದೊಡ್ಡ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆನೋ 17 ಫೋನ್ 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಚೀನಾದ ರೆನೋ 16 ರಲ್ಲಿದ್ದ 6,700mAh ಗಿಂತ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ. ಇನ್ನು ರೆನೋ 17 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು 7,250mAh ಬ್ಯಾಟರಿ (ಹಿಂದಿನ 7,000mAh ನಿಂದ ಏರಿಕೆ) ಹಾಗೂ 80W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್, ಅತ್ಯಂತ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರೋಧಕ IP69K ರಕ್ಷಣೆ, ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ಆಧಾರಿತ ColorOS 17 ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ವಿವರ!
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 17; 8GB + 256GB ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ CNY 3,599 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹51,000) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 12GB + 256GB ಬೆಲೆ CNY 3,799 (ಸುಮಾರು ₹53,000), 12GB + 512GB ಬೆಲೆ CNY 3,999 (ಸುಮಾರು ₹56,000) ಹಾಗೂ 12GB + 1TB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ CNY 4,899 (ಸುಮಾರು ₹69,000) ಆಗಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 17 ಪ್ರೊ; 8GB + 256GB ಮಾದರಿಯು CNY 4,199 (ಸುಮಾರು ₹59,000) ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, 12GB + 256GB ಬೆಲೆ CNY 4,599 (ಸುಮಾರು ₹65,000) ಹಾಗೂ 12GB + 512GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ CNY 4,999 (ಸುಮಾರು ₹71,000) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಪ್ಪೋ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 17 ಮತ್ತು ರೆನೋ 17c ಮಾದರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರೆನೋ 17c ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹50,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರೆನೋ 16 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರೆನೋ 17 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆನೋ 16 (ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹61,999) ಮತ್ತು ರೆನೋ 16c (ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹46,999) ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ನವೀಕರಣಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿವೆ.