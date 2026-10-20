ದುಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನದಿ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸಲೈನೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.20): ಅರಬ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ (UAE) ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗರವಾದ 'ದುಬೈ' ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಬೃಹತ್ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ, ಈ ಮರುಭೂಮಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ನದಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ನದಿ-ತೊರೆಗಳಿಲ್ಲದ ದುಬೈಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರ: 'ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ' (Arabian Sea).
ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Desalination)
ದುಬೈ ನಗರದ ಶೇಕಡಾ 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕವೇ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ದುಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥಾರಿಟಿ' (DEWA) ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು 'ಡಿಸಲೈನೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್'ಗೆ (Desalination Plant) ಕೊಂಡೊಯ್ದು, 'ಸೀ ವಾಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್' (SWRO) ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ತೀರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಶೇಷ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳ (Membranes) ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಹಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು, ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಶುದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಡಿಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎ (DEWA) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2025 ರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ವರದಿಯ (Sustainability Report) ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 495 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಲನ್ (MIGD) ನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು. 2025 ರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಒಟ್ಟು 1,58,359 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ನಗರದ ದಿನನಿತ್ಯದ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು 487 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಲನ್ಗೆ ತಲುಪಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡ
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಈ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 'ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ' (WHO) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ (Groundwater) ಇಲ್ಲವೇ?
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಾವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಖಂಡಿತ ಇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾದ ನೀರಿನ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 1.155 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 1 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ!
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದುಬೈನ 'ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಲೈನೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್' (Jebel Ali Power & Desalination Complex) ಅನ್ನು ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (Guinness World Records) ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗಲ್-ಸೈಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿವೇಸಲೈನೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ' ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದರ ದಿನನಿತ್ಯದ ನೀರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 490 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಸ್ಯಾನ್ (Hassyan) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 180 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ 'ಸೀ ವಾಟರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದುಬೈ ನಗರದ ನೀರಿನ ಮೂಲವು ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯ ನದಿ ಅಥವಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಾನವನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ!