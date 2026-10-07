ಆಂಧ್ರದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಮೂರು ನಗರಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಲಿಸಿತು. ದುಬೈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿತು.
ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಮೂರು ನಗರಗಳವರೆಗೆ...
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೇವಲ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಅನುಭವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯನ್ನೂ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿದೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಅನುಭವ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರವೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು
ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕೆ
ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತೆಲುಗು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾಗ ಅವರ ಜಗತ್ತೇ ಬದಲಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸೀಮಿತ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಲಿಸಿದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ
ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿಗೆ ಇತ್ತು. ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಅದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ದಿನಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರುವುದು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಒಗೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಕೆಲಸಗಳೇ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿತು.
ದುಬೈ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಠ
ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಅರಿವು
31ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು, ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರದೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಅನುಭವವೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ನಗರಗಳು, ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾಠಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿತು. ದುಬೈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಗರ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಹೊಸ ಜನರು, ಹೊಸ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಹೌದು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರ ಅನುಭವವೂ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.