ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಣ್ಣವೊಂದರಿಂದಲೇ ಹಾವಿನ ವಿಷಕಾರಿತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಬಣ್ಣವೇ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ? ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಹಾವು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅದು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ
ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಗಾಲ್ವೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು Journal of Animal Ecology ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ iNaturalist ಎಂಬ ನಾಗರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಹಾವುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅವು ವಾಸಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಸರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ‘ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ’ (Warning Colouration) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳು ಆ ಹಾವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧಕರ ಊಹೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದೇ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದು.
ಎಲ್ಲ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳೂ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ!
ಆದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳೂ ಗಾಢ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಂತೆ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳ ಬಣ್ಣವು ಅವುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವ ತಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೊಸ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾವು ಎದುರಾದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವ ಬದಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದೇ ಸೂಕ್ತ.