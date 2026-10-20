ಯುವಕನೊಬ್ಬ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಲು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಬಾಂಬ್‌ನಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೇಳಿ-ಕೇಳಿ ಇದು ಎಐ ಯುಗ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅಸಲಿನೋ, ನಕಲಿನೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಮಗೆ ಆಗದವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನೇನೋ ಎಐ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲು ನೋಡುವುದು ಇದೆ. ಅಸಭ್ಯ, ಅಶ್ಲೀಲ ಎನ್ನಿಸುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಫೇಮಸ್​ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಈಗ ಇದೇ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್​ ಇಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಯುವಕ ತನ್ನನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಸರಾ ವೇಳೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. Jnx king Hg ಎಂಬ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಬಾಂಬ್‌ನಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಉಗ್ರನಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ!

ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಹಬ್ಬದ ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಈ ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಈಗ ವಿರೋಧ, ಆಮೇಲೆ...?

ಬಾಂಬ್​ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಈತ ಯಾರಿರಬಹುದು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಈತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮಗೆ ಆಗದವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಡುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಬ್​ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್​ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಅಪಾಯ, ಈ ಯುವಕನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಈತನಿಗೆ ಕಠಿಣಾತಿಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ದುರದೃಷ್ಟ ಎಂದರೆ, ಈಗ ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುವವರೇ ಕೊನೆಗೆ ಆತನ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್​ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವವರೂ ಇವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ, ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಡುವವರು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂಥಕೃತ್ಯ ಮಾಡಲೂ ಹೇಸದವರು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ- ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಜನರು ಇರುವವರೆಗೂ ಇದು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ.