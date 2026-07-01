ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ, ಶವ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಮಾಲೀಕ ಪುನೀತ್, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದರ್ಶನ್ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಯು, ನಟನ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಈಗ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಪುನೀತ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ.
ಶವ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಮಾಲೀಕ ಈ ಪುನೀತ್!
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆತನ ಶವವನ್ನು ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆಯಲು ಬಳಸಿದ್ದು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು. ಈ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕನೇ ಈಗ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಈ ಪುನೀತ್. ಈತ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಪೊಲೀಸರು ಈತನ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಯಾವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಪುನೀತ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೋ, ಆತ ಕಾನೂನಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮೇಲಿನ ಅಂಧಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಪುನೀತ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಂದೀಪ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಪುನೀತ್, ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ (Witness Tampering) ಕೈಹಾಕಿ ಈಗ ತಾನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಡಿ-ಕಂಪನಿ ಪೇಜ್ ಅಡ್ಮಿನ್:
ಈ ಪುನೀತ್ ಕೇವಲ ಕಾರು ಮಾಲೀಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ 'ಡಿ-ಕಂಪನಿ' (D-Company) ಎಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ನ ಅಡ್ಮಿನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದನು. ಈ ಪೇಜ್ ಮೂಲಕ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದೇ ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ಈಗ ಆತನನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು:
ಈಗಾಗಲೇ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ನಟನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಮಾಲೀಕನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಪೊಲೀಸರ ವಾದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ.