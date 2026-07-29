ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮೊಟೋ ನಿಷೇಧ: ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಆ.15ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಜೊಮೊಟೋ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಆಫರ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬದಂತಹ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.29): ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ (Online Food Delivery) ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ (Swiggy) ಮತ್ತು ಜೊಮೊಟೋ (Zomato) ವಿರುದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ 'ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘ' (Bruhat Bengaluru Hotels Association - BBHA), ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ (Boycott) ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ತುರ್ತು ಸಭೆ (Emergency Meeting):
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ (App Policies) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು 'ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ'ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಸಿ. ರಾವ್ (P.C. Rao) ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು (Emergency Meeting) ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನಗತ್ಯ ಆಫರ್ಗಳ (Unauthorized Offers) ಹೊರೆ:
ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್' (Buy 1 Get 1 Free) ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಹಣ ಮಾತ್ರ! ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಆರ್ಡರ್ಗಳ (Cancelled Orders) ನಷ್ಟ:
ಗ್ರಾಹಕರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ (Delivery Boy) ಕೈಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅದರ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ (Food) ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚ:
ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ (Commission) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು (Advertisement Charges) ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ (Payment Delay).
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಗಡುವು (August 15 Deadline):
ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೂ ತುಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಜೊಮೊಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ-ಜೊಮೊಟೋ ಮೂಲಕ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ (Delivery Boycott) ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
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