ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಇಡಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಮೂವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಸಿಐಆರ್ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (GTPL) ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿಕಾಸ್ ತನೇಜಾ, ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಇಡಿ (ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ) ಬಂಧನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಬಂಧನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ "ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 16ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು
ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ (PMLA) ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ 7 ರಂದು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂವರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಇಡಿಯ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ 19 ರಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತ್ತು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಇಡಿ ಕ್ರಮ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮೂಲ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು 'ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್' (ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ, ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಸಿಐಆರ್ (ECIR) ತನಿಖೆಗೆ ಇದ್ದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರಗಳೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇಡಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು
ಜೂನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಮ್ಮಿಕಲ್ಚರ್ನಂತಹ ನೈಜ ಹಣದ (Real Money) ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಇಡಿ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ: ಕಂಪನಿಯು ಬೋನಸ್ಗಳು, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಕೊಡುಗೆಗಳ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಹಾಳಾದ ಆಟದ ಫಲಿತಾಂಶ: ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಾಟ್ಗಳು (Bots) ಹಾಗೂ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಆಟ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
250 ಕೋಟಿ ರೂ. ದುರುಪಯೋಗ: ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (CFO) ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು (Proceeds of Crime) ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು.
ಇಡಿ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಸಿಐಆರ್ ತನಿಖೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಸಂಚಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಡದೆ ನೇರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ASG) ಅವರು, ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ 6 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತನಿಖೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಸಿಐಆರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರಾದರೂ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬಂಧನದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ನಿಗಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೈಜ ಹಣದ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ 28% ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ವಿಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಪಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದ್ದು, ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲಿನ ಇಡಿಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.