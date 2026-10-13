ಸಚಿವರು 27 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡತಗಳನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡತಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
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- Karnataka News Live: ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 80 ಫೈಲ್ಸ್ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಚಿವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಯಾಕೆ? NR ರಮೇಶ್
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Karnataka News Live: ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 80 ಫೈಲ್ಸ್ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಚಿವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಯಾಕೆ? NR ರಮೇಶ್
ಸಾರಾಂಶ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಇದ್ದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅ.31ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯೋಜನೆ ಕಡಿತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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ಈ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆಯ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೆ.30 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಜು.1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯ ಸೆ.30ರ ಗಡುವು ಮುಗಿದರೂ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಶೇ.98ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಸಾಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
07:42 AM (IST) Oct 13
Karnataka News Live 13 October 2026 ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 80 ಫೈಲ್ಸ್ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಚಿವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಯಾಕೆ? NR ರಮೇಶ್
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07:32 AM (IST) Oct 13
Karnataka News Live 13 October 2026 ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು!
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಬಳಸಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತರು. ಮನೀಷ್ ಐ. ಜೈನ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಲವಬಲ್' ಎಐ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.Read Full Story
07:24 AM (IST) Oct 13
Karnataka News Live 13 October 2026 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - Digital Twin Technology
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ವಿನ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರಿಯಲು ಈ 3ಡಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾದರಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.Read Full Story
07:13 AM (IST) Oct 13
Karnataka News Live 13 October 2026 ಬಿಡಿಎ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 17 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಂದಾಯ ಸೈಟ್ದಾರರ ಹೋರಾಟ
ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡಿಎಗೆ ತಮ್ಮ ಜಾಗ ನೀಡಿದ 17 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಂದಾಯ ನಿವೇಶನದಾರರು ಬದಲಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story
07:12 AM (IST) Oct 13
Karnataka News Live 13 October 2026 ಬೆಳಗಾವಿ ಉ.ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 389 ಮತದಾರರು! ದಿಲ್ಲಿಲೀ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಸಿಎಂ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಗಸ್ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 389 ಮತದಾರರ ಹೆಸರಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋದರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story