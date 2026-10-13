ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಬಳಸಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತರು. ಮನೀಷ್ ಐ. ಜೈನ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಲವಬಲ್' ಎಐ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವವೂ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ನೆರವಿನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಈಗ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಗರದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಸ್ಕೈ ಮೌಂಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮನೀಷ್ ಐ. ಜೈನ್
ಸ್ಕೈ ಮೌಂಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮನೀಷ್ ಐ. ಜೈನ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ "ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೂರ್ವಾನುಭವವಿಲ್ಲದವರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕಲಿತರು.
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ "ಲವಬಲ್" ಎಐ ವೇದಿಕೆ ಬಳಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉದ್ಯಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವೇ ಬೇಕೆಂಬುದು ಹಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ. ಉದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಬಂದರೆ ಎಐ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಐ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.