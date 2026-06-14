Kannada vs Hindi apartment issue: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ರಾಘವಿ ಬಾಲ ಎನ್ನುವವರು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡು ಎಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ( Kannada vs Hindi apartment issue ) ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಘವಿ ಬಾಲ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಘವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದವನು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋದಾಗ, ಅವನು ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದೇ "ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ". ಅದನ್ನೂ ಅವನು "ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ನನ್ನದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ—ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಳೆದು ತರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ? ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಅಥವಾ ಜನರ ನಡುವೆ ಹಗೆತನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಅದೇ ಭಾಷಾ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ನಗರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಳಸಬಾರದು