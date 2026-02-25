ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರ ಮೊದಲು 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.25): ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ (CBSE) ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರ ಮೊದಲು 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತು 11 ನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಗೆ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ "ಬಲವಂತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
2023 ರ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಕೋರ್ಸ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ಶಾಲೆಗಳು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ರಜೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪೋಷಕರ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಮಾರ್ಚ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
"ಶಾಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಮಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ರಜೆಗಾಗಿ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮಂಡಳಿಯು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 94,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು 22,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.