ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೇ 9 ರಿಂದ 11, 2026 ರವರೆಗೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ' ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ B2B ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ 10 ದೇಶಗಳ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಉದ್ಯಮದ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ-2026'ರ (12th International Agarbatti & Perfume Expo) 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇದೇ ಮೇ 9 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (BIEC) ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸುಗಂಧ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ಹಬ್ಬ:
ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಬಿ2ಬಿ (B2B) ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 11ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಈಗ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಬ್ ಆಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ:
ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಮೈಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂದರ್ಶಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಗರಬತ್ತಿ, ಧೂಪ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ, ಪೂಜಾ ಕಿಟ್ಗಳು, ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಮಳ (Future of Fragrance):
ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು 'ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಮಳ' ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸುಗಂಧ ತಯಾರಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಕ್ ಗೋಯಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಉದ್ಯಮದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತಯಾರಕರು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್: ತಯಾರಕರು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖರೀದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ.
ಉದ್ಯಮದ ಒಳನೋಟ: ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅಗರಬತ್ತಿ ತಯಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ.
ಕಲಿಕೆ: ಸುವಾಸನೆಯ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು:
ದಿನಾಂಕ: ಮೇ 9–11, 2026
ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ (BIEC), ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ.
ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:00 ರವರೆಗೆ.
ನೋಂದಣಿ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ 8ರವರೆಗೆ ₹100, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೋಂದಣಿಗೆ ₹200 ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತರು www.incensemedia.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ +91 9549404000 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.