ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಆದ ಒಂದು ನಂಬಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೆಟ್ರೋ, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ರೈಲುಗಳು, ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆಯ ಬಳಿಯೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯೊಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿತು ಜೂನ್ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹೃದಯವನ್ನಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಂದು ದಿನ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ' ಎಂದು ರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸುಂದರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ರಿತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ, ಆ ಬಳೆಯ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. 'ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಳೆ ಮಾಡಿಸಲು ಇದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ' ಎಂದು ರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಿತು ಕೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಉತ್ತರ ರಿತುಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು.

ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗಿಯ ನಿರ್ಧಾರ

ಆ ಹುಡುಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ರಿತುಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. 'ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಬಳೆಯನ್ನು ರಿತು ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗಿಯ ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ರಿತು ನಿಜಕ್ಕೂ ದಂಗಾದಳು. ಆಕೆಯ ದಯೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆ ಬಳೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ರಿತು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. 'ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಬಳೆ ಧರಿಸಿದ ಕೈಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಘಟನೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಯೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲವೇ?