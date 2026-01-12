ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮವು (BMRCL) ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಶೇ. 5 ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆ ಹೇರಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.12): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಜನಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ (FFC) ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮವು (BMRCL) ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆ ನಿಯಮ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (ಶೇ. 71 ರಷ್ಟು) ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಯು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು 'ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' (Automatic Fare Revision) ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ? ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ:

  • ಪ್ರಸ್ತುತ 100 ರೂ. ಇರುವ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 105 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
  • ಹಾಲಿ 60 ರೂ. ಇರುವ ದರವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ 63 ರೂ. ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
  • ಕನಿಷ್ಠ ದರ 10 ರೂ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನ

ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸದೆಯೇ ಪದೇ ಪದೇ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 5 ರಿಂದ 10 ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಸಾರಿಗೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.