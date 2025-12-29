ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮವು (BMRCL) ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನೇರಳೆ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.29): ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL) ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೇರಳೆ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಜನವರಿ 1, 2026):
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವವರಿಗಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಹೊರಡಲಿವೆ:
ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ (Purple Line): ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:45 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:00 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ (Green Line): ಮಾದಾವರ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಹೊರಡಲಿದೆ.
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ (Yellow Line): ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:30 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:10 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಿಲ್ದಾಣ: ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:45 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಕ್ಕದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾದ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ:
ಟ್ರಿನಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಟೋಕನ್ ಮಾರಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕ್ಯೂಆರ್ (QR) ಟಿಕೆಟ್, ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಗಮ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಸ್ತರಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಮೆಟ್ರೋ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.