ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಬೆವರೇಜ್' (AIB) ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ 15): ರಾಜ್ಯದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ (Alcohol in Beverage - AIB) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಅನ್ವಯ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ 11 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊಸ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಯರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.

ಬಿಯರ್ ದರ ಶೇ. 20-25 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ:

ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಗರ್ ಬಿಯರ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ದರ (MRP) ಶೇ. 20 ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್, ಬುಡ್‌ವೈಸರ್ ಮತ್ತು ಹೇನಿಕನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ (650ml): ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲ್‌ಗೆ 75 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೇನಿಕನ್ (650ml): ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲ್‌ಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬುಡ್‌ವೈಸರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ: ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲ್‌ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಯುಬಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್: ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲ್‌ಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿ ಕೂಡ ಅಗ್ಗ:

ಕೇವಲ ಬಿಯರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 5,190 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ (Black Label) ಮತ್ತು ಶಿವಾಸ್ ರೀಗಲ್ (Chivas Regal) ಅಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ 750ml ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಈಗ 4,100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ:

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಸಂಭ್ರಮದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ನೀತಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಐಎಂಎಲ್ (Indian Made Liquor) ನ ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ರಿಂದ 25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 180ml (ನಿಪ್) ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಿದೆ.

ಏನಿದು ಎಐಬಿ (AIB) ನೀತಿ?

ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ 'ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಬೆವರೇಜ್' (AIB) ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಯರ್ ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಮಾಸಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.