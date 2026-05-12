- Home
- News
- State
- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಜಾರಿ; ಬಡವರ ಲೋಕಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಶೇ.20 ದುಬಾರಿ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಜಾರಿ; ಬಡವರ ಲೋಕಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಶೇ.20 ದುಬಾರಿ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ!
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯದ ದರಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಡವರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುವ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯದ ದರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆ ತಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರಿತ ತೆರಿಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ 'ಬಲ್ಕ್ ಲೀಟರ್' ಆಧಾರಿತ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ'ದ (Alcohol Content) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೇ 11 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳು) (2ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2024' ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇದು ಐದನೇ ಅಬಕಾರಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಹೊಸ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಬಕಾರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 16 ರಿಂದ 8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಳೀಕರಣವು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಇದರ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದು ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ಗದ ದರದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 180 ಮಿ.ಲೀ (ಕ್ವಾರ್ಟರ್) ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ 20-30% ಹೊರೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರೂವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (KBDA) ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು (AED) ಶೇ. 20 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಪಾತ್ರವೇ ಶೇ. 70-75 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 63 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ 180 ಮಿ.ಲೀ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ, ನಂತರ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 105 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದುಬಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 16 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಯಾಜಿಯೊ, ಪೆರ್ನಾಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ನಂತಹ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 6 ರಿಂದ 8 ನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 10-15 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ನೀತಿ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶ
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮದ್ಯ ತಯಾರಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ನೀತಿಯು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ರೂಪಿಸಿದಂತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ತಯಾರಕರು ಬಜೆಟ್ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕತ್ತರಿ ಎಷ್ಟು?
- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ:
- ಮೊದಲ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್: 80 ರೂ. ನಿಂದ 95 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆ.
- ಎರಡನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್: 95 ರೂ. ನಿಂದ 110 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆ.
- ಮೂರನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್: 120 ರೂ. ನಿಂದ 135 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆ.
- ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್: 150 ರೂ. ನಿಂದ 170 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಡ ವರ್ಗದ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ನೀತಿ ದೊಡ್ಡ 'ಶಾಕ್' ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ