ಬೆಂಗಳೂರು : ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಲೋಕಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾಂರಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು “ಗೆದ್ದವರ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರ-A Text Book of Success” ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದವರ ಸತ್ಯಕತೆಗಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಗೆದ್ದವರ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರ"ವು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಕನಸುಗಾರರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.
“ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೇವ್ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್, 7 ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ, ಈ ದಿನ "ಗೆದ್ದವರ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರುವ "ನವ ಭಾರತ"ದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
“ ‘ಗೆದ್ದವರ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 26 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಶರ್ಮತ್ವ ಜವ ಭಮತ್ವ" ದಿಂದ "ಶರ್ಮತ್ವ" (ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ) ವರೆಗಿನ ಈ ನಾಯಕರು, ಭರವಸೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡತನ, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಜ ಜೀವನದ ನಾಯಕರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ, "ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಶಂಕರ್, ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಣೈ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿ.’
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನಂಜುಂಡಿ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರನ್ನು "ವಾಸಕಮದ್ ದಂಡ" ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಯಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿವ್ಯಾ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
“ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ತೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಗುರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು, ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಹಲವಾರು. ಆದರೆ ಸವಾಲುಗಳೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ತತ್ವಗಳು ದೊರೆತರೆ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವು ನಮಗೆ ಅನುಭವ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುವಾಗ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಭರವಸೆಗೆ, ಗೊಂದಲದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಗೆದ್ದವರ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
‘ಗೆದ್ದವರ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರ’ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ. 26 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗ್ರಹವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಸ್ವತಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರವಿ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರಧಾನ ಪುರವಣಿ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಜೋಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.