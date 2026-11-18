ಅರ್ನಬ್ ಮತ್ತು ಮುರಸು ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನೆರವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 592 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ 'ಅರ್ನಬ್' (Cyclone Arnab) ಮತ್ತು 'ಮುರಸು' (Cyclone Murasu) ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಕಾಲಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ನಾಯ್ಡು, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ತೋರಿದ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ 592 ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, "ಅರ್ನಬ್ ಮತ್ತು ಮುರಸು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ 68 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 592 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಯಿತು" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು?
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ (APCPDCL ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ) ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವಾಂತರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾಯ್ಡು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ:
ಅರ್ನಬ್ ಚಂಡಮಾರುತ: ಎಪಿಸಿಪಿಡಿಸಿಎಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1,333 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ 1,852 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿ, ವಾಲಿ ಅಥವಾ ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದವು. ಇದರ ದುರಸ್ತಿಗೆ 165 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 1,580 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮುರಸು ಚಂಡಮಾರುತ: 1,825 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು 7,850 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ 390 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 3,292 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಕಠಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಂಧ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಜನಜೀವನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ: ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ
ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಕಾಲಿಕ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳ ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, "ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳು ನಿಕಟ ಭೌಗೋಳಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವು ಈ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರವು ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಉಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.