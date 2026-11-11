ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ 50:50 ಹೂಡಿಕೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 84% (₹65,291 ಕೋಟಿ) ಹಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯೂ ರಾಜ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.11): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' (Namma Metro) ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ, ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 84% ಹಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿ ₹1 ಕೊಡುಗೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ₹5 ನೀಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ. 84ರಷ್ಟು ಹಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು: ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ವಿವರ
ಮೆಟ್ರೋ ಹಂತ 1, 2, 2ಎ, 2ಬಿ ಹಾಗೂ 3ರ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ:
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು: 84% (₹65,291 ಕೋಟಿ)
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು: 16% (₹12,600 ಕೋಟಿ)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ (JV) ಕೇವಲ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನ ಹಣ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನೆಯ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಿಂಹಪಾಲನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊರುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ!
ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ರೈಲು ಹಳಿ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.
₹28,958 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ: ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಬೃಹತ್ ಸಾಲದ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹28,958 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದೆ.
₹7,892 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು: ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ (Maintenance) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇದುವರೆಗೆ ₹7,892 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೇಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ?
ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ: ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನಾ ವಿಳಂಬದ ಹೊರೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ (Cost Overrun) ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ್ದೇ ಗಣನೀಯ ಪಾಲು.
ನಿರ್ಮಾಣಾವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ: ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯವೇ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಆದ್ಯತೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
"ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆ ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸುಸ್ಥಿರ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.