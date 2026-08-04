ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ವಿರೋಧ, ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ, ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಛಲ ಮತ್ತು ಅದಮ್ಯ ಕನಸುಗಳಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ಅವರ ಬದುಕು ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನ. ನಕ್ಷತ್ರ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಗಾಲೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ 29 ವರ್ಷದ ನಬಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಹಪಾಳು ವಹಿಸಿದ ನಬಿ!
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನಬಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಇವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಂಡದಿಂದ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರು. ರಣಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡದ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಬಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀಲಿ ಕಪ್ ಧರಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ ತಂದೆ, ಮನವೊಲಿಸಿದ ನಾಯಕ!
ನಬಿ 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ತಡೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಬೌಲರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನಬಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ನಬಿಯ ತಂದೆ ಗುಲಾಮ್ ಅಲಿ ದಾರ್, ಮಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಮಗನನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ!
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಬಿಯ ಮೊದಲ ಕ್ಲಬ್ ನಾಯಕ ಜುಬೈರ್ ದಾರ್, ಅವರ ತಂದೆಯ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರಂತಹ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ತಂದೆ, ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ, ತಾವೇ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಆಡಲು ನಾನು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕೇ?: ನಬಿಯ ಅಂದಿನ ಮುಗ್ಧತೆ!
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದ ನಬಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು 14 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾಗಿ ಆಡಿ, 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಜುಬೈರ್ ದಾರ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಬಿ ಸಹೋದರ, ನಾನು ಆಡಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ? ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ನಬಿಗೆ ನೆರವಾದ ಗೆಳೆಯ!
ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀನಗರದ ಶೇರ್-ಎ-ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟರ್ಫ್ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ನಬಿಗೆ 'ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಶೂ' ಧರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ! ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಶೂಗಳನ್ನು ನಬಿಗೆ ನೀಡಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.
ಈಗ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ನಬಿ!
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡದ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ನಬಿ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಬಿ, ಇದೀಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಅಂಗಳಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಯುವಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.