ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವೊಂದು ದಾಖಲಾಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಕ್ಲಬ್ನ ತಾರಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಚೊಚ್ಚಲ 'ಪುರುಷರ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಹಾಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ:!
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 33 ವರ್ಷದ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರ ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. "ಹ್ಯಾರಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹರು. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯಾಣದಂತೆಯೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಬ್ಬರು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿವೆ.
ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್!
ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕಠಿಣ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಗಳಾದ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಅವರಿಂದ ಎದುರಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಪಡೆದರು. 2001ರಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಓವನ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕೇನ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್, ಸರ್ ಬಾಬಿ ಚಾರ್ಲ್ಟನ್, ಕೆವಿನ್ ಕೀಗನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಓವನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಐದನೇ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2025-26ರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳು!
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಋತುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. 2025-26ರ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ಗಾಗಿ ಆಡಿದ ಕೇನ್, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 61 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬೇಯರ್ನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ, DFB-ಪೋಕಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಜ್ ಬೆಕೆನ್ಬೌರ್ ಸೂಪರ್ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು.
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕೇನ್!
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೇನ್ 14 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು (ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯರ್ನ್ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಪಿಎಸ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು). ಇದಲ್ಲದೆ, 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಕೇನ್ 6 ಪ್ರಮುಖ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷದ 'ಪುರುಷರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ನ ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ‘ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೂ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿತು.
ಸಾಧನೆಯ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ!
ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಟೊಟೆನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪುರ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯ ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೇನ್, ತಮಗೆ ಮತ ನೀಡಿದವರಿಗೆ, ಬೇಯರ್ನ್ ಸಹಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಂಪನಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಪತ್ನಿ ಕೇಟ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರ ಸಂದೇಶವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪಾರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದ ಶೃಂಗಕ್ಕೇರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.