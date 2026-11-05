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- Virat Kohli: ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಊಟ, ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಕಸರತ್ತು! ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಕೊಹ್ಲಿ ?
Virat Kohli: ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಊಟ, ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಕಸರತ್ತು! ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಕೊಹ್ಲಿ ?
Virat Kohli Fitness: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಅವರ ಡಯಟ್ ರೊಟೀನ್, ವರ್ಕೌಟ್, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ರಿಕವರಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯೋಣ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಚುರುಕುತನದ ಚಿತ್ರ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಆಟದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡಯಟ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಆಹಾರಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಯಣ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಯಣ ಕೇವಲ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರಿದ ಆಹಾರ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಟೋಫು, ಸಲಾಡ್, ಮೊಳಕೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಸುಮಾರು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿದ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ರುಚಿಗಾಗಿ ಉಪ್ಪು, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನುವುದೂ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್-ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಆಹಾರವೂ ಅವರ ಡಯಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 2018ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ, ಆದರೆ ವೀಗನ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಕ್ವಿನೋವಾ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಲೋಬಿಯಾ, ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ಸೇವಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಲ್ಲರು ವಿರಾಟ್
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತತ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದರೆ ಇದರರ್ಥ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಛೋಲೆ-ಭಟೂರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಾರೆ?
ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್: ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ತೂಕ ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹನಶಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಓಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಏರೋಬಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಚುರುಕುತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ಜಂಪಿಂಗ್, ಹಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಜಿಲಿಟಿ ಡ್ರಿಲ್ಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ, ಚಲನೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತವೆ.
ರಿಕವರಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ರಿಕವರಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ದೇಹ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೇಹವು ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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