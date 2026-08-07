ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಡುವೆ, ಅವರು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭರವಸೆಯ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ತಮ್ಮಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯದ ಕುರಿತಾದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ರೆಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ರಹಾನೆಗೆ ನೇರ ಬೌನ್ಸರ್ ಎಸೆದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಯಾರು, ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಅವರೋ ಅಥವಾ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್’ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ 'ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಿಚ್'ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಆಟಗಾರನಾದರೂ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜವಾದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಹಾನೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಮೌನ ಮುರಿದ ರಹಾನೆ, ಯಾವುದೇ ತಡವಿಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಆಲ್-ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್' ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಂದ ರಹಾನೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 'ದೇವರು' ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾವಸ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಭೀಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೇಸ್-ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 10,000 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಹಾಗೂ 34 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಶತಕಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಆಲ್-ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್' ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೆಹಾನೆ!
ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಹಾನೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ, ಶಾರ್ಟ್-ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವರಾದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಬೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಅವರ 'ಆಲ್-ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್' ರಹಾನೆ ಅವರ ಈ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದರೂ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ರಹಾನೆಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.