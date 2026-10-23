ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧದ ಅನ್ಆಫೀಶಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ 'ಎ' ಪಡೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 21 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಬಳಿಕ 5 ಏಕದಿನ (ODI) ಹಾಗೂ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 21ರ ಯುವ ದೈತ್ಯನ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ!
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕೀವಿಸ್ನ ಕಠಿಣ ಪಿಚ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಾರಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನ್ಆಫೀಶಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಲಭ್ಯತೆ!
ಭಾರತ 'ಎ' ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 'ಎ' ನಡುವಿನ ಚೊಚ್ಚಲ 4-ದಿನಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಕಾರಣ, ರಾಹುಲ್ ಉಳಿದ ಎರಡು ಅನ್ಆಫೀಶಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ 21 ವರ್ಷದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶಿಖರ್ ಮೋಹನ್ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಮೋಹನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಿರುಗಾಳಿ!
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಶಿಖರ್ ಮೋಹನ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025-26 ಸಾಲಿನ 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 613 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದ್ವಿಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 99 ರ ಭರ್ಜರಿ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 297 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ವಿರುದ್ಧ 143 ರನ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ 127 ರನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಪರ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇರಾನಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 'ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಪರ ಆಡಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧ 60 ರನ್ಗಳ ಬಿರುಸಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡ!
ಯುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡ ಸರಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡದ ಸ್ಕ್ವಾಡ್; ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (ನಾಯಕ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ), ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಆರ್. ಸ್ಮರಣ್, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಆಕಿಬ್ ನಬಿ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಹಾಗೂ ಶಿಖರ್ ಮೋಹನ್. ಇದು ಭಾರತ ತಂಡ.