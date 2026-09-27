ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಗಳು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 30 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೋಚ್ಗಳಾದ ಬಿ.ಸಿ.ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ.
ನಗೋಯಾ: ಭಾರತದ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು, ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನ ಗಳಿಕೆ 4ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಯಿತು.
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ, ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಸೆಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಲಭಿಸಿದರೆ, 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೂ ಸಿಕ್ಕವು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕೂಟದ 8ನೇ ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ಪದಕ ಸಿಕ್ಕಿತು. ದೇಶವು 4 ಚಿನ್ನ, 12 ಬೆಳ್ಳಿ, 14 ಕಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 30 ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಗಳ ಪಾರಮ್ಯ
ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 40-34 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 9ನೇ ಚಿನ್ನ. ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17-18ರ ಅಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಚಿನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 37-34ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು.
ಕನ್ನಡಿಗ ಕೋಚ್ಗಳು: ಭಾರತ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ಸ್ವರ್ಣ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ. ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿ.ಸಿ.ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಟ್ಪುಟ್: ತೂರ್ಗೆ ಒಲಿಯದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ
ಏಷ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಭಾರತದ ತಜೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ತೂರ್ರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಅವರು ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು. 7.26 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಗುಂಡನ್ನು 20.64 ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆದ ತಜೀಂದರ್, 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇರಾನ್ನ ಮೊಹಮದ್ರೇಜಾ ತಯೆಬಿಸಿ 20.81 ಮೀ.ನೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದರೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೊಹಮದ್ ತೊಲು 20.48 ಮೀ. ಎಸೆದು ಕಂಚು ಪಡೆದರು. ತೂರ್ 2018ರ ಜಕಾರ್ತ, 2022ರ ಹಾಂಗ್ಝೂ ಏಷ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.
ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ
ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀ. ರೈಫಲ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಶಿ ಚೌಕ್ಸಿ, ವಿದರ್ಸಾ ವಿನೋದ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಸೇನ್ ಇದ್ದರು. ಭಾರತ ತಂಡ 1763 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. 1773 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಚೀನಾ ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, 1754 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಕಜಕಸ್ತಾನ ಕಂಚು ಪಡೆಯಿತು.
ತಿಲೋತ್ತಮಾಗೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಪದಕ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ಸೇನ್ ಕೊನೆಯ ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು. ಮೊದಲ 25 ಶಾಟ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಲೋತ್ತಮಾ 30 ಶಾಟ್ಗಳ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರು.
400 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಿ ಚೌಧರಿಗೆ ಕಂಚು
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚಿ ಚೌಧರಿ ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದರು. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 53.21 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಾಚಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಹರೇನ್ನ ಸಲ್ವಾ ನಸೆರ್ 49.20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ನ ಜಹ್ರಾ ಜರಾಯಿ 52.58 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊತ್ತಬ್ಬ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಕಿರಣ್ ಪಹಲ್ 53.41 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಗಿಸಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು.