King Cobra: ಮಾನವನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಾದ 'ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ' ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ! ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಸರೀಸೃಪ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಡು ಎಂಥದ್ದು? ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ರೋಚಕ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯನ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದುಸ್ತರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಾಗಿರುವ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ (King Cobra) ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಡುಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಕಾಲಜಿ' (Movement Ecology) ಎಂಬ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ‘ನೋ ರೂಮ್ ಟು ರೋಮ್: ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್’ ಎಂಬ ವರದಿಯು ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನ
ಈಶಾನ್ಯ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾಖೋನ್ ರಾಟ್ಚಸಿಮಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಕಾಯೆರಾತ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್’ (Sakaerat Biosphere Reserve) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ, ಮರು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ವಲಯ, ಭತ್ತ, ಜೋಳ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, 159 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 4 ಪಥಗಳ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ಒಟ್ಟು 7 ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, 2014 ರಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ (ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ) ಅವುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಚಲನವಲನ
ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಓಡಾಟವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರುವ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬದಿ, ಹೊಲಗಳಂಚಿನ ಪೊದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗಳ ಹತ್ತಿರವೇ ಅವು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಯುವ ಹಾಗೂ ಮಾನವ-ಹಾವು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಾವುಗಳು ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 2.3 ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 13 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಉಳಿವಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬದಿಯ ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ದಾಟಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳು (Wildlife crossings) ಹಾಗೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Humane snake rescue) ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ 'ಶತ್ರುವಲ್ಲ, ಮಿತ್ರ!'
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಒಫಿಯೋಫಾಗಸ್ ಹನ್ನಾ (Ophiophagus hannah). ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಒಫಿಯೋಫಾಗಸ್' ಎಂದರೆ "ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಾವು" ಎಂದರ್ಥ!
ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ನಾಗರಹಾವು, ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ (Russell's Viper) ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುಹಾವುಗಳನ್ನೇ (Krait) ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳಿದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಚ್ಚುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ನಾಶವಾದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.