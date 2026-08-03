ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಉಭಯಚರಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷದ ನಷ್ಟವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಉಭಯಚರ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳಾದ ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು (ಅಟೆಲೋಪಸ್) ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 81 ರಷ್ಟು ತಳಿಗಳು ತೀವ್ರ ಅವನತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 56 ರಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಜೀವಿಗಳು, ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮಾರಕ ವಿಷಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಬರ್ಕ್ಲಿ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ನೆರವಾಗುವ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಷದ ನಷ್ಟದ ಆತಂಕ
ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಆಳವಾದ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಪನಾಮ ಉಭಯಚರ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ (PARC) ಹಾಗೂ ಯುಸಿ ಬರ್ಕ್ಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕಪ್ಪೆಗಳ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕೃತಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಈ ಜೀವಿಗಳ ವಿಷದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಕಣ್ಣನ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಟಾರ್ವಿನ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 'ಬುಫಾಡಿಯೆನೊಲೈಡ್ಸ್' ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪೆಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 'ಗ್ವಾನಿಡಿನಿಯಮ್ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎರಡನೆಯ ವಿಷವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಟೆಟ್ರೋಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್' (TTX) ಸೇರಿದೆ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮಾನವನ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಯಸ್ಕ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಟ್ರೋಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಷವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದಟ್ಟವಾದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಈ ವಿಷವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಳೆಕಾಡಿನ ಪರಿಸರವಿಲ್ಲದೆ ಕೃತಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳ ವಿಷದ ಅಪ್ರತಿಮ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹತ್ವ
ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಷಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗದಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪನಾಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಜೆಟೆಕಿಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಬಿ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷವು ಎಷ್ಟು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷದಿಂದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1,200 ಇಲಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.
ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಪರಭಕ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ನರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ವಿಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಮಾರಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಉಭಯಚರಗಳ ಅಳಿವು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ 'ಉಭಯಚರ ಕೈಟ್ರಿಡ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರ' (Chytrid Fungus) ಎಂಬ ಮಾರಕ ರೋಗಾಣು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಅವನತಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಕಪ್ಪೆಗಳ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಗಳು ಕೇವಲ ಪರಭಕ್ಷಕರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗುತ್ತಿವೆ. PARC ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡು ಗುಣಮುಖರಾದ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಈ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಸಿಕೆಯಂತಹ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಕಪ್ಪೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನವೀನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
ಈ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ 'ಟೆಟ್ರೋಡೋಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಷವನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪತಂಗದ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು' ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪೆಗಳು ತಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಿಷವಿಲ್ಲದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಪ್ಪೆಗಳ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು (ಅಟೆಲೋಪಸ್ ವೇರಿಯಸ್) ಇತರ ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಕಿರಣವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯವು 'ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಟೋಡ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ' (ಹಾರ್ಲೆಕ್ಯಾಪ್) ಎಂಬ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ PARC ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂತಹ 12 ಆದ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಭಯಚರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶುದ್ಧ ಜಲಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜೀವಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.