ಭೂಮಿಗಿಂತ ಸೂರ್ಯ ಹಳೆಯದು, ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಹಳೆಯದು!
ನಾವು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಜಲವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಭೂಮಿಯದ್ದಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಂದವು ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತಲ್ಲವೇ? ಭೂಮಿಗಿಂತ ಸೂರ್ಯ ಹಳೆಯದು, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಹಳೆಯದು! ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಗೂಢ!
ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದು!
ಭೂಮಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಭಾಗ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭೂ ರಚನೆ ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಂತಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೊಗಸೆ ಹನಿಯೂ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಜೀವರಾಶಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಯೇ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ರಾಶಿ. ಹೀಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಸೂರ್ಯ ಹಳೆಯದು, ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಹಳೆಯದು!
ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸೌರವ್ಯೂಹ ರಚನೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು!
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಜನನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದೆಯಂತೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೇಗೆ?
ಸೂರ್ಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರದೇಶವು ಅಣು ರೂಪದ ಮೋಡಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ದೊಡ್ಡ ಮೋಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಸೂರ್ಯನ ದಹನಕಾರಿಗಿಂತ ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಹೆವಿ ವಾಟರ್' ನೀರು ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಣುವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಭೂಮಿಯ ನೀರನ್ನು ಅಂತರತಾರಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಎಂದರೇನು?
ಹೆವಿ ವಾಟರ್ (Heavy Water) ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ನೀರು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬದಲಿಗೆ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ (Deuterium) ಎಂಬ ಭಾರವಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ನೀರಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಹಲವು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಸೂರ್ಯ ಸುಮಾರು 4.6 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಅಣುವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವಷ್ಟು ಅಪಾರ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೂ ನಾಶವಾಗದೆ 30% ರಿಂದ 50% ರಷ್ಟು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು!
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಧೂಳಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ((Interstellar ice)ಯು ಧೂಮಕೇತುಗಳು, ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು, ಗ್ರಹಗಳ ವಸ್ತುಗಳ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಯಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದವು, ಗ್ರಹದ ರಚನೆಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ತಂದವು. ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಭಾಗವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ನೀರು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನೀರು ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಮೂಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ನಾವು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಂದವು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
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