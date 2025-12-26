ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾದಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಕಡಿಮೆ ಸ್ನಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಂತಲೂ ಭಯಾನಕ ಚಳಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶೀತಗಾಳಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಈ ಸಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವಿರಾ? ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಡಸರ ಪಾದಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನವೇನು?
ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳು, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸರಳ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಇದು ಶೀತಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 70-80% ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ 20-30% ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು.
ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್, ಇದು ಋತುಚಕ್ರ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಋತುಬಂಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನಂತಹ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ದೇಹವು "ಬದುಕುಳಿಯುವ ಕ್ರಮ" ಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಂತಹ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತವೆ.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಾಸರಿ, ಪುರುಷರ ದೇಹದ ತೂಕದ 40% ಸ್ನಾಯುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟು ಸ್ನಾಯುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪುರುಷರ ಮೂಲ ಚಯಾಪಚಯ ದರ (BMR) 5-10% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನ
ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ 0.5-1 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು 2-3 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು 2.5 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪುರುಷರು 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ವಿತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿರೋಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಾಯು ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ (ಮುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ), ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕ-ಸಾಗಿಸುವ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯು ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.