ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಮರಿಯ ಮುಖದಂತೆ ಕಾಣುವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಸಾದ ಮಾರ್ಸ್ ರೆಕಾನೈಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಆಕೃತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕುಳಿಗಳು, ಮೂಗು V-ಆಕಾರದ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಲೆ ದುಂಡಗಿನ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿದೆಯೇ (Creatures in Mars) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭೂಗತ ಜೀವಿಗಳು ಇರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಸಾ 2015 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರವ ನೀರು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಜೀವನದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಂಜರು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಕ್ಕದವರ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಚ್ಚಲು ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರಣ...
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಸಾದ (National Aeronautics and Space Administration) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖದಂತೆ ಕಾಣುವ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರಿಜೋನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ನ ಮುಖವು 2 ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾಸಾದ ಮಾರ್ಸ್ ರೆಕಾನೈಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ 251 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದಿದೆ. ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಂಗಳದ ಹೊಂಡಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಳಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ದುಂಡಗಿನ ಗುರುತು ಹಳೆಯ ಹೊಂಡದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಈ ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ?
ಈ ಮುಖವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕರಡಿಯ ಮುಖದಂತೆ ಕಾಣುವ ಮಂಗಳನ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಖದಂತಹ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಮೂಗು, V- ಆಕಾರದ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 2 ಹೊಂಡಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆ, ಒಂದು ದುಂಡಗಿನ ಗುರುತು. ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ದುಂಡಗಿನ ಗುರುತು ಹಳೆಯ ಹೊಂಡದ ಮೇಲೆ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಗು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಹರಿವಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿ: 2029ರಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ! ಏನಿದು ಕುತೂಹಲದ ವಿದ್ಯಮಾನ?
ಈ ಗುರುತು ಎಲ್ಲಿತ್ತು?
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮರಳು ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಲಾವಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ, ಲಾವಾ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ತಣ್ಣಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಘನೀಕರಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಗಾಳಿಯು ಮರಳನ್ನು ಬೀಸಿತು ಮತ್ತು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಲಾವಾದೊಳಗಿನ ದಿಬ್ಬಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಎರಡೂ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು MRO ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 6 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ HiRISE ತೆಗೆದಿದೆ. HiRISE 2006 ರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿದೆ.