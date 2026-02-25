ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಾಸ್' ಇರಬಹುದು. ನಾರ್ಸಿಸಿಸಂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಯಾಡಿಸಂವರೆಗೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಾಯಕರ 4 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದು ನರಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತಾ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಅನಿಸಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಒಬ್ಬ 'ಡಾರ್ಕ್ ಲೀಡರ್' ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಂಥವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ನ ಜರಗೋಝಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಲೆನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೆಝ್-ಡೆಲ್-ರಿಯೊ ಅವರು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಈ ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಸೈಕೋಪತಿ, ನಾರ್ಸಿಸಿಸಂ, ಮ್ಯಾಕಿಯಾವೆಲ್ಲಿಯನಿಸಂ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಡಿಸಂನಂತಹ ಗುಣಗಳು ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು 'ಡಾರ್ಕ್' ಗುಣಗಳು? (The Dark Traits)
ನೈತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು 'ಡಾರ್ಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ಗುಣಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತವೆ:
ಸೈಕೋಪಾತ್ಗಳು: ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಇವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳು: ಇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳು, ಆತ್ಮರತಿಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವೇ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಕಿಯಾವೆಲ್ಲಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಗಳು: ಇವರು ಕುತಂತ್ರಿಗಳು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ಗಳು: ಇವರು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು, ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಈ ಗುಣಗಳಿರುವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದ, ಕುತಂತ್ರಿ, ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುವ, ಟೀಕಿಸುವ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಇವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಕಿಯಾವೆಲ್ಲಿಯನ್ ಬಾಸ್ಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೈಕೋಪಾತ್ ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ಯೋಗ ತೃಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಂತಹ 'ಡಾರ್ಕ್' ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೆಝ್-ಡೆಲ್-ರಿಯೊ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು.
ಅಲ್ಪಾವಧಿ vs ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಂತಹ ಕೆಲವು 'ಡಾರ್ಕ್' ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ತಂಡದ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.