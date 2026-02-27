Why Human Breasts Evolved for Infant Warmth ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ತನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸ್ತನಗಳು ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿವೆ.
ನಾಯಿ, ಜಿರಾಫೆಯಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ತನಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸ್ತನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗ್ಯಾಕೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಔಲು (University of Oulu) ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಜುಹೋ-ಆಂಟಿ ಜುನ್ನೋ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ. 'ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈನ್ಸಸ್' (Evolutionary Human Sciences) ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದೇ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಕಾಸದ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ತನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ (ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ) ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಆದಿಮಾನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಮನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಸಂಶೋಧಕರು 27 ಜನರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು, ಹಾಲುಣಿಸದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಪಮಾನದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಎದೆಯ ಭಾಗದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆದರು.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರ ಸ್ತನಗಳ ತಾಪಮಾನ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಅವರ ಸ್ತನಗಳ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇವರ ಸ್ತನಗಳ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂತು. ಇದರಿಂದ, ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಸ್ತನಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಶಾಖದ ಮೂಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಶಿಶುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ
ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಿಂದಾಗಿ, ತಾಯಿ-ಮಗುವಿನ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾದರೂ, ಅದರ ಮೂಲ ರಚನೆ ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ನೀಡಿ, ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಸ್ತನಗಳ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ, ಮನುಷ್ಯರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣದ ಹಿಂದಿನ ವಿಕಾಸದ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸಿದೆ.