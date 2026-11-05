ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.05): ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 5ರ ಗುರುವಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (ISS) ಹೊರಬಂದು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆನಡಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೋಶುವಾ ಕುಟ್ರಿಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 'ಯುಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ 101' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಎಂಟನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ರೋಲ್ಔಟ್ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಾಸಾ ಸಂಜೆ 5.30ರಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಭಾಗವೆಂದರೆ, ಮಡಚಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬೃಹತ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರೇ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ ಎಂದರೇನು? ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ?
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ 'ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್' ಅನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 'ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ' (EVA) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ನಿರ್ವಾತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ, ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್.
ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವೇಳೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸ್ಪೇಸ್ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಡುಪುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಗುರುವಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಜೋಶುವಾ ಕುಟ್ರಿಕ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ 3B ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಲ್ಔಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಅರೇ' (IROSA) ಎಂಬ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಲಭಾಗದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಡಚಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು 'ಕ್ಯಾನಡಾರ್ಮ್2' (Canadarm2) ಎಂಬ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತೋಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ಅಳವಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಜೋಶುವಾ ಕುಟ್ರಿಕ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 7 ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ 2A ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಏಳನೇ ರೋಲ್ಔಟ್ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎರಡು ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ಗಳು 2021ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ!
ಎಂಟನೇ ಸೌರ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ರೋಲ್ಔಟ್ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಎಂಟು ಫಲಕಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲಭ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶೇ.30ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ 160 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 215 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
'ಯುಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ 101' ಎಂದರೇನು?
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 'ಯುಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ 101' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಾಸಾ ನಡೆಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 'ಯುಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ 100' ಆಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಈ ಸರಣಿಯ 101ನೇ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು 286ನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ.