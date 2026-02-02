NASA Finds Evidence of Ancient Rain on Mars: Perseverance Rover Update ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಾಯೋಲಿನೈಟ್ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ನಾಸಾದ ಪರ್ಸಿವೆರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.2): ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಿಳಿ ಬಂಡೆಗಳು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕೆಂಪು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಾಸಾದ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೆಜೆರೊ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬಂಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಡೆಗಳ ರೀತಿ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಇದು ಕೇವಲ ಬಂಡೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶಾಸನಗಳು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತದೆ. ಅವು ಕಾಯೋಲಿನೈಟ್ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ-ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪವಾದವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಆರ್ದ್ರ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಅಂತಹ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬಂಡೆಗಳು ಕಂಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾಲ ಮಳೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಮಂಗಳ, ಅದರ ಹವಾಮಾನ ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸಯೋಗ್ಯತೆ, ಮೇಲ್ಮೈ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಮಯವಿತ್ತೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದ ನಾಸಾ
ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಸೂಪರ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ಕ್ಯಾಮ್ ಝಡ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಮಂಗಳದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ನೀರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿರಬಹುದಾದ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸಾಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗಲೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವನವಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪರ್ಡ್ಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೋಸ್ಟ್ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಂಶೋಧಕ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಬ್ರೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. "ಕಾಯೋಲಿನೈಟ್ಗೆ ದೀರ್ಘ, ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ." ಜೆಜೆರೊ ಕುಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಟಾಹೋ ಸರೋವರದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಸರೋವರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನದಿಗಳು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬಿಳಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಹರಡಿರಬಹುದು. ನಿಖರವಾದ ಮೂಲವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರ ಅವಧಿಗಳ ಪುರಾವೆಗಳು
ಪರ್ಡ್ಯೂನ ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬ್ರಿಯೋನಿ ಹೊರ್ಗನ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಂಡೆಗಳು ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿರಂತರ ಆರ್ದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಓಯಸಿಸ್ಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ತುಣುಕುಗಳು ಸಣ್ಣ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು ಸಹ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳು ಮಂಗಳವು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಣ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಂಗಳದ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದವು. ಸೂಪರ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.