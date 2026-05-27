ಭಾರತದ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್, ಚಂದ್ರನ ಅತ್ಯಂತ ಕತ್ತಲೆಯ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಕುಳಿಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ.27): ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದೆ. ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನ ಯೋಜನೆಯಾದ ‘ಚಂದ್ರಯಾನ-2’ ರ ಆರ್ಬಿಟರ್, ಚಂದ್ರನ ಅತ್ಯಂತ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ (South Pole) ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಗಳ (Craters) ಆಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಹಿಮ (Subsurface Water-Ice) ಅಡಗಿರುವ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಾಸಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (PRL) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೇಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ‘DFSAR’ ಪವಾಡ!
ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಕರಣವಾದ ‘ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರೇಡಾರ್’ (DFSAR) ಮೂಲಕ ಈ ಮಹತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೇಡಾರ್ ಉಪಕರಣವು 'L-ಬ್ಯಾಂಡ್' ಮತ್ತು 'S-ಬ್ಯಾಂಡ್' ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಆಳದ ಪದರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಲಾರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರೇಡಾರ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮೈನಸ್ 248 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಚಳಿ!: ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಕಾಣದ ಕುಳಿಗಳು
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ "ಡಬ್ಲಿ ಶ್ಯಾಡೋಡ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್" (Doubly Shadowed Craters - ಸದಾ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಳಿಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಕುಳಿಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಳಿಗಳಿಗೆ ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ಕೇವಲ 25 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 248 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತಲೂ (-248°C) ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರುವ ಈ ಕುಳಿಗಳು, ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹಿಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.
ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!
ಹಿಂದಿನ ಚಂದ್ರನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿರುವ ಒರಟಾದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ರೇಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದೊಂದು ರೇಡಾರ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ ರೇಶಿಯೋ (CPR) ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ (DOP) ಎಂಬ ಎರಡು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ CPR ಮೌಲ್ಯ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯೋ ಮತ್ತು DOP ಮೌಲ್ಯ 0.13 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒರಟು ಬಂಡೆಗಳಿರದೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಮದ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ (Volumetric Scattering) ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಇಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕುಳಿಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹಿಮದ ಇರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
'ಫಾಸ್ಟಿನಿ' ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ!
ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬೃಹತ್ 'ಫಾಸ್ಟಿನಿ' (Faustini Crater) ಕುಳಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಸುಮಾರು 1.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಹಿಮದ ನಿಕ್ಷೇಪವಿರುವುದು ರೇಡಾರ್ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕುಳಿಯ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ‘ಲೋಬೇಟ್-ರಿಮ್’ (Lobate-rim) ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹರಿವಿನಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಹಿಂದೆಂದೋ ಯಾವುದೋ ಆಕಾಶಕಾಯವು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಮದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪದರವನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಈ ರಚನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರುವ ನೀರು ಕೇವಲ ಕುಡಿಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಇಡೀ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಈ ಹಿಮವನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಉಸಿರಾಡಲು ಆಮ್ಲಜನಕ (Oxygen) ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಧನವನ್ನಾಗಿ (Rocket Fuel) ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಇತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರನನ್ನೇ ರೀಫ್ಯುಯೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇನ್-ಸಿಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಶನ್ (ISRU) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಂಧನ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ತಪ್ಪಲಿದೆ.
ಸೋತರೂ ಗೆದ್ದ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್!
2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ರ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಪತನಗೊಂಡು (Crash) ಮಿಷನ್ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಇಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.