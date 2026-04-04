ನಾಸಾದ ಹಳೆಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ 'ನಿಕ್ಸ್ ಮಾನ್ಸ್' ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಗುಹೆಗಳಿಗಿಂತ ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ರಚನೆ ಇದೆ.
ರೋಮ್/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಏ.4): ನಾಸಾದ ಹಳೆಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಗುಹೆ (Lava Tube) ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇಟಲಿಯ ಟ್ರೆಂಟೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು 'ನಿಕ್ಸ್ ಮಾನ್ಸ್' (Nyx Mons) ಎಂಬ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಗುಹೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು 'ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್' ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ನಿಕ್ಸ್ ಮಾನ್ಸ್ ಅಡಿಯ ರಹಸ್ಯ ಲೋಕ
ಸುಮಾರು 362 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರವಿರುವ 'ನಿಕ್ಸ್ ಮಾನ್ಸ್' ಎಂಬ ಗುರಾಣಿ ಆಕಾರದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಚನೆಯಿದೆ. ರಾಡಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗುಂಡಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು "ಪಿಟ್ ಎ" (Pit A) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಾವಾ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಉಂಟಾದ 'ಸ್ಕೈಲೈಟ್' (Skylight) ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಿಟಕಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ರಾಡಾರ್ ದತ್ತಾಂಶ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 1990ರ ದಶಕದ ನಾಸಾದ 'ಮೆಗೆಲ್ಲನ್' ಮಿಷನ್ ಬಳಸಿದ್ದ 'ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್' ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಡಾರ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಈ ಗುಂಡಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸುರಂಗದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಹೆಯು ಸರಾಸರಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ 150 ಮೀಟರ್ ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಸುರಂಗದ ಒಳಗಿನ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶವು ಕನಿಷ್ಠ 375 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸುರಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಮಿಯ ಗುಹೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಲಾವಾ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಂಜರೋಟೆಯ ಕ್ಯುವಾ ಡಿ ಲಾಸ್ ವರ್ಡೆಸ್) ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಹತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಈ ಗುಹೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಹೆಗಳು ಗ್ರಹದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡವು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಣ್ಣಗಾದವು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಂತೆಯೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅನಿಲಗಳು ಹೇಗೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದರೆ, ಒಂದು ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಗ್ರಹವು ಹೇಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ತಾಪಮಾನದ (450°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಗ್ರಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿರುವ ಇಂತಹ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾನವರು ಹೋಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
ಮುಂದಿನ ಮಿಷನ್ಗಳ ಗುರಿ
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಎನ್ವಿಷನ್' (EnVision) ಮತ್ತು ನಾಸಾದ 'ವೆರಿಟಾಸ್' (VERITAS) ಮಿಷನ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿವೆ. ಈ ಮಿಷನ್ಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಾಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಕ್ಸ್ ಮಾನ್ಸ್ ಗುಹೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿವೆ.