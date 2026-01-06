ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (PSLV) ನ 64 ನೇ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಪ್-ಆನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ PSLV-DL ವೇರಿಯಂಟ್ನ 5 ನೇ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ (ಜ.6): ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:17 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ (FLP) ನಿಂದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ62 ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ) ನ 64 ನೇ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಪ್-ಆನ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಡಿಎಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನ 5 ನೇ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೇಲೋಡ್ EOS-N1 (ಅನ್ವೇಷ), ಕೃಷಿ, ನಗರ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ 18 ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬಹು-ಉಪಗ್ರಹ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಹ ಪೇಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಆರ್ಬಿಟ್ಎಐಡಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಯುಲ್ಸ್ಯಾಟ್, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆನ್-ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂಧನ ಮರುಪೂರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ TakeMe2Space ಮತ್ತು EON ಸ್ಪೇಸ್, MOI-1 ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿವೆ, ಇದು 14 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಡ್ಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಡೋ-ಮಾರಿಷಸ್ ಜಂಟಿ ಉಪಗ್ರಹ (IMJS) ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ನಿಂದ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಮ್ನ ಕೆಸ್ಟ್ರೆಲ್ ಇನಿಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ (KID) 25-ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮರುಪ್ರವೇಶ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಚೇತರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
PSLV-C61 ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು
2025 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ PSLV-C61 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಫಲತೆಯ ನಂತರ PSLV ಸೇವೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಮುಂಬರುವ ಹಾರಾಟವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಸ್ರೋಗೆ, C62 ಮಿಷನ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದರ 101 ನೇ ಕಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2026 ರ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೀಯ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ62 ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉಪಗ್ರಹ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಯೋಗಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.