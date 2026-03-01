ಚಂದ್ರನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದೆ ನಾಸಾ. ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಜರಿತವು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ 25 ಗಂಟೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಗಂಟೆ ಎನ್ನುವ ಕಾಲವೂ ಬರಲಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ದರದಲ್ಲಿ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 3.8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (1.5 ಇಂಚು) ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಜರಿತ (Lunar Recession) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು.
ನಾಸಾದ ಸಂಶೋಧಕರ ಅಧ್ಯಯನ
ಭೂಮಿಯ ಸಾಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದೂರ ಚಲಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಕಾಶ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಧಾನ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪ ತಾಳಲಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಚಂದ್ರನ ಚಕ್ರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಆಧುನಿಕ ಮಾಪನಗಳು ಈ ಸ್ಥಿರತೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಏಕೈಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾದ ಸಂಶೋಧಕರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ದೂರ ಸರಿಯುವ ಚಂದ್ರ
ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರನು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ನಿಧಾನಗೊಂಡುದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲೇಸರ್ ಮಾಪನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕ್ರಿಟೇಷಿಯಸ್ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಸುಮಾರು 23 ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ಯಾಲಿಯೋಸಿಯಾನೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲಿಯೋಕ್ಲಿಮಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2020 ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಟೊರೈಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಚೆಜಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಕವಾಟಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಉಬ್ಬರ ಇಳಿತ
ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ತಿರುಗುವಾಗ, ಚಂದ್ರನ ದೇಹದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಸಾಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಉಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಬ್ಬುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚಲನೆಯಿಂದ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು.