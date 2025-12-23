ISRO BlueBird Block-2 Mission: LVM3-M6 ಲಾಂಚ್‌, ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.&nbsp;

ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.23): ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಮಿಷನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ISROದ LVM3-M6 ನಾಳೆ ನಭಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಅಗಲಿದೆ. ಇದು US-ಆಧಾರಿತ AST ಸ್ಪೇಸ್‌ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು LVM3 ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಮೀಸಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು LVM3 ಲಾಂಚಿಂಗ್‌ ವೆಹಿಕಲ್‌ನ ಆರನೇ ಹಾರಾಟ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ಸ್ಪೇಸ್‌ ಲಾಂಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:54 ಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈ ಮಿಷನ್ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಡಾವಣೆಯ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಪೇಜ್‌ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಮಿಷನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

LVM3 ಇಸ್ರೋದ ಹೆವಿ-ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು-ಹಂತದ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಘನ ಸ್ಟ್ರಾಪ್-ಆನ್ ಬೂಸ್ಟರ್‌ಗಳು (S200), ದ್ರವ-ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ಕೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್‌ (L110) ಮತ್ತು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಅಪ್ಪರ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ (C25) ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 640 ಟನ್‌ಗಳ ಲಿಫ್ಟ್-ಆಫ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು 43.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದೊಂದಿಗೆ, ರಾಕೆಟ್ 4,200 ಕೆಜಿ ವರೆಗಿನ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು.

ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, LVM3 ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 72 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಎರಡು OneWeb ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾರಾಟವೆಂದರೆ LVM3-M5/CMS-03 ಮಿಷನ್, ಇದು ನವೆಂಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.

BlueBird Block-2 Mission ಎಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

LVM3-M6 ಮಿಷನ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಕೆಟ್ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಲೋ ಅರ್ತ್‌ ಆರ್ಬಿಟ್‌ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. LEO ಎಂಬುದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 160 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 1,600 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು LEO ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ LVM3 ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.