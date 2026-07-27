Space Science: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲನೆಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಪೇಸ್ಸೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. 15ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ
ಮಾನವರು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಲ್ಲರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದರ ನಂತರ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವ ದೇಹವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಏಕೆ ಕಷ್ಟ?
ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಾತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಿಂದಾಗಿ ದೇಹವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕವು ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪದಿದ್ದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಹುದು.
ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದೊಳಗಿನ ಅನಿಲಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹವು ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇಹವು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಆಂತರಿಕ ಹಾನಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ನೀರು ಕ್ರಮೇಣ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಬುಲಿಸಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಾನವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಶಾಖ ಅಥವಾ ಶೀತವು ನಾವು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರೆ, ಅವರು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 30 ರಿಂದ 90 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಒಳಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರೆ, ಅವರು ಬದುಕುಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಎ ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿವೆ. ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 1-2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ನಿರ್ವಾತ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್ಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.