ಜುಲೈ 26, 2026 ವರ್ಷದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇವಲ 0.65 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವು ಕಳೆದ 36 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ಜುಲೈ 26, 2026, ಭಾನುವಾರ. ಈ ದಿನ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ದಿನ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಈ ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಕೇವಲ 0.65 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳು! ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಿನುಗುವ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದು. ಜಗತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಈ 'ಸಮಯದ ಮಿನುಗಿನ' ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲವೇ ಆತಂಕಪಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕಳೆದ 36 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಎಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ನೇರ ಕಾರಣ!
ಜುಲೈ 26 ರಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಜಾಗತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಥ್ ರೊಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್' (IERS) ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭಾನುವಾರದ ದಿನವು ಪ್ರಮಾಣಿತ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ (86,400 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು) ಸರಿಸುಮಾರು 0.65 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದು 2026ರ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2025ರ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ದಿನವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ದಿನಕ್ಕಿಂತ 1.37 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತೀವ್ರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಐಇಆರ್ಎಸ್ನ (IERS) ಜುಲೈ ಮಧ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 'ಟೈಮ್ಆಂಡ್ಡೇಟ್.ಕಾಮ್' (timeanddate.com) ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ದಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿಲ್ಲ!
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಎಳೆತದಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವೇಗವು ಸದಾ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಗ್ರಹದಾದ್ಯಂತ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ (mass) ಹೇಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಮಯವನ್ನು 'ಸಮನ್ವಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮಯ' (UTC) ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ನೈಜ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಖರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿಧಾನಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ವೇಗವಾದಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಯಪಾಲಕರು ಭೂಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ UTC ಯನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಲು "ಅಧಿಕ ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು" (Leap Seconds) ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶತಮಾನಕ್ಕೆ 1.33 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ನಿಧಾನ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆತಂಕಕಾರಿ ಕೊಂಡಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕವನ್ನು ತೀವ್ರ ಚಿಂತೆಗೆ ಈಡುಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ವಿಷಯ. ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವೂ ಸಹ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್: ಸಾಲಿಡ್ ಅರ್ಥ್' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಯೆನ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಇಟಿಎಚ್ ಜ್ಯೂರಿಚ್ (ETH Zurich) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯು ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.33 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ (ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ). ಈ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದರವು ಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕಳೆದ ಕನಿಷ್ಠ 36 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ!
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ಕರಗಿದ ನೀರು ಧ್ರುವಗಳಿಂದ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ (Equator) ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಮರುಹಂಚಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಯಮದಂತೆ, ತಿರುಗುವ ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಸಮಭಾಜಕದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಫಿಗರ್ ಸ್ಕೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವರ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ).
ಸಂಶೋಧಕರು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿರುವ 'ಬೆಂಥಿಕ್ ಫೋರಾಮಿನಿಫೆರಾ' ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Machine Learning) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಭೂಮಿಯ ದಿನದ ಅವಧಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು:
ಜಿಪಿಎಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಜಿಪಿಎಸ್ (GPS), ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋನಾಸ್ (GLONASS) ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವಾಗ ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ಗಳು ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಜಿಪಿಎಸ್ ಬಳಸುವಾಗ, ಆಯಾ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ನಿಖರ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಪ್ಪಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಿಷನ್ಗಳು: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಭೂಮಿಯ ನಿಖರವಾದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ದೋಷವು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಗಾಧ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಿಕ ದೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಮಯಪಾಲನೆ: ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯಪಾಲನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದಲಾದಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕ ಸೆಕೆಂಡ್ (Leap Second) ಸೇರಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೋಷದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಸಂಚರಣೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಮಯಪಾಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.