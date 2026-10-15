ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ನಿಂತ ಹಾಗೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದಂತೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ದೆವ್ವ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು Psychological Medicine ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಸುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ದೂರದವರೆಗೆ ಓಡುವ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿದ್ದರು.
206 ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು?
ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಗುಂಪಿನ ಜನರ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತವೆ?
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಗಳೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಭಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರಿಹೋದ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಯಾವುದೋ ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿ ತಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭೂತ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಭಯಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭ್ರಮೆಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಂತಹ ಭಾವನೆಗಳೂ ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರದ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೂತಗಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ?
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಗಳೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಭ್ರಮೆಗಳು, ಭಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.