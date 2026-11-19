ನವೆಂಬರ್ 19 ಮತ್ತು 20ರಂದು ಐದು ಬೃಹತ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಲಿವೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ನ.19): ನವೆಂಬರ್ 19 ಮತ್ತು 20ರ ನಡುವೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು (Asteroids) ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ (NASA) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 47,880 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ 10ರಿಂದ 120 ಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಲಿವೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ!.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಗಾತ್ರ 10 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 120 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅತಿ ವೇಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಸದತ್ತ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 19-20ರಂದು ಹಾದುಹೋಗಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಲಿರುವ ಈ ಐದು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಗೆ 2026 VA11, 2026 TB84, 2026 VD6, 2018 NE1 ಮತ್ತು 2007 WK3 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ).
ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಿರುವ 5 ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
|ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಹೆಸರು
|ಸಮೀಪಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
|ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇರುವ ಅಂತರ
|ಅಂದಾಜು ಗಾತ್ರ (Size)
|ಚಲಿಸುವ ವೇಗ (Speed)
|2026 VA11
|ನವೆಂಬರ್ 19
|ಸುಮಾರು 3.35 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ
|10 ರಿಂದ 22 ಮೀಟರ್
|ಗಂಟೆಗೆ 32,040 ಕಿ.ಮೀ (ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೇಗ)
|2026 TB84
|ನವೆಂಬರ್ 19
|ಸುಮಾರು 4.64 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ
|50 ರಿಂದ 110 ಮೀಟರ್
|ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 35,640 ಕಿ.ಮೀ
|2018 NE1
|ನವೆಂಬರ್ 19
|ಸುಮಾರು 6.38 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ
|ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರ
|ಗಂಟೆಗೆ 47,880 ಕಿ.ಮೀ (ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 13.3 ಕಿ.ಮೀ - ಅತಿ ವೇಗ)
|2007 WK3
|ನವೆಂಬರ್ 19
|ಸುಮಾರು 5.47 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ
|14 ರಿಂದ 30 ಮೀಟರ್
|ನಾಸಾ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದೆ
|2026 VD6
|ನವೆಂಬರ್ 20
|ಸುಮಾರು 4.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿ.ಮೀ
|12 ರಿಂದ 28 ಮೀಟರ್
|ನಾಸಾ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ 2026 VA11: ಇದು ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಲಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ 3.35 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಗಾತ್ರ 10ರಿಂದ 22 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದು, ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೇಗ (Relative velocity) ಗಂಟೆಗೆ 32,040 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಲಿದೆ.
ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ 2026 TB84: ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4.64 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು 50ರಿಂದ 110 ಮೀಟರ್ವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 35,640 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ 2018 NE1 (ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ): ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6.38 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವೇಗ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 13.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗೆ 47,880 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಲಿದೆ.
ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ 2007 WK3: ಇದು ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5.47 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಗಾತ್ರ 14ರಿಂದ 30 ಮೀಟರ್ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ 2026 VD6: 12ರಿಂದ 28 ಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಹಾದುಹೋಗುವ 5 ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.