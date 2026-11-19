ಕೇರಳದ ಈ ಯುವಕನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಕೇವಲ 4ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಗುರುಕುಲ ಸೇರಿದ್ದ ಈತ, ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಈ ಯುವಕನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಕೇವಲ 4ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಗುರುಕುಲ ಸೇರಿದ್ದ ಈತ, ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈತನ ಪಯಣ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಮೂಲದ ಗೋವಿಂದ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಜುರ್ವೇದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ್, ಜೆಇಇ ಮೇನ್ ಮತ್ತು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (IIST) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
4ನೇ ತರಗತಿ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಕುಲ ಸೇರಿದ ಬಾಲಕ
ಗೋವಿಂದ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಪಯ್ಯನ್ನೂರಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು ತ್ರಿಶ್ಶೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಂ ಮಠದ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, 2009ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮಗನಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಭವ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು.
ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ಮೌಖಿಕ ಪಾಠ, ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ, ಕಂಠಪಾಠ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೋವಿಂದ್ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುರುಕುಲ, ಹಗಲು ಶಾಲೆ, ರಾತ್ರಿ ಓದು
ವೇದಾಭ್ಯಾಸದ ಜತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಗೋವಿಂದ್, ಬಳಿಕ ತ್ರಿಶ್ಶೂರಿನ ನಾಡಕ್ಕಾವಿನ ವಿವೇಕೋದಯಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದಿದರು. ಅವರ ದಿನಚರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ರವರೆಗೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಪಾಠ, ಬಳಿಕ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ವೇದಾಭ್ಯಾಸ. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 11ರವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅವರು, ಜೆಇಇ ಮೇನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು.
ವೇದ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹುದ್ದೆ
2021ರಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರದ ವಲಿಯಮಲದಲ್ಲಿರುವ IIST ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟೆಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (ICRB) ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (VSSC) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು.
ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಶಿಸ್ತು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೋವಿಂದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕವೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆ ವೇದಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಆಸೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಉತ್ತರ. 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕಲಿಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ, ವೇದದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಅವರ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.