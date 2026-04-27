ಥರ್ಮೋಕಾಲ್, ಪೊರಕೆ ಬಳಸಿ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬರೋ ಪಾರಿವಾಳ ಓಡಿಸಿ
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಪಾರಿವಾಳದ ಕೂಗಿನ ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಹೊಲಸು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಲ್ದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕರ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಓಡಿಸುವ ಹ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾಟ
ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ಮಾಡುವ ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಪಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪಾರಿವಾಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಪೊರಕೆ ಥರ್ಮೋಕಾಲ್
ನೀವು ಪಾರಿವಾಳ ಓಡಿಸೋಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯಾಗ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ರೇಯಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಿಲ್ ನಂತ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಇಲ್ಲ ಕಸ ಅಂತ ಬಿಸಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನೀವು ಪಾರಿವಾಳ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪೊರಕೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಪಾರಿವಾಳ ಓಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಥರ್ಮೋಕಾಲ್, ಪೊರಕೆ ಹಾಗೂ ಟೇಪ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲು ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸುಮಾರು 1 ಇಂಚು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ. ನಂತ್ರ ಪೊರಕೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಥರ್ಮೋಕಾಲ್ ಗೆ ಚುಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತ್ರ ಈ ಥರ್ಮೋಕಾಲ್ ಗೆ ಡಬಲ್ ಟೇಪ್ ಅಂಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಾರಿವಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ
ನೀವು ಥರ್ಮೋಕಾಲ್ ನಿಂದ ಮಾಡುವ ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ವೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರಿವಾಳ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಬಾಲ್ಕನಿಯ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಕು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @candysprouts ಹೆಸರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಪಾರಿವಾಳ ಓಡಿಸಿ ಅಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಈ ಹ್ಯಾಕ್ 4.8 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. 17,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 400 ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಿಂಸೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಖ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬೇಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರು ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.