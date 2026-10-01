ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ರೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಪುರ ಅರಮನೆ, ಸಂಪಗಾವಿ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಳಳ, ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಪ್ರತಿಮ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿವೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಅಮರ ತ್ಯಾಗಗಾಥೆ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿರುವ 'ವೀರಭೂಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ'ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಲೇಖಕರು ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಥೆಗಾರರಾದ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಂದಗಡದ 13 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಬಯೋಪಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಬೃಹತ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಭವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕನಂತೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಂಡು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡರು.
ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಪುರಾತನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡಿನ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಯುಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ರೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೇ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಆಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಪಗಾವಿಯ ಕಚೇರಿ, ಸುರಪುರ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣ
ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ಶೌರ್ಯದ ನೆನಪನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ 13 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೃಹತ್ 'ವೀರಭೂಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ಅನ್ನು 2026ರ ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕವು ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಯಣ್ಣನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೇರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹರ್ಷ
ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, "ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಯಣ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಅನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಕಲಾ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ಅವರು ಕೇವಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವು 2000ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತುಗಳು
ಜನರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆಯಿಂದ ಭಾವುಕರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಜನರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಪಾರ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಸುದೀರ್ಘ ಶ್ರಮ, ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು, ಅಪಾರ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರಕ್ಕೂ ನೀಡಿದ ಆದ್ಯತೆ ಅಡಗಿದೆ. ಇಂದು ಆ ಶ್ರಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಅನುಭವ," ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ
"ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ತರುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮಹಾನ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಶೋಧನೆ, ನಟ-ನಟಿಯರ ತರಬೇತಿ, ಉಡುಪುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು 'ಆನ್ಲೀಲಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' / 'ಆನ್ಲೀಲಾ ವಿಶುವಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಸ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, 'ಡಿಸೈನ್ ಕೋರ್' ತಂಡ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಯಣ
ವೀರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಬಯೋಪಿಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾರುವ 'ಲಿಗಸಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆಗಾರನಾಗಬಹುದೇ?" ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಿನಿಮೀಯವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದಗಡದ ವೀರಭೂಮಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿರುವ 13 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೃಹತ್ 'ವೀರಭೂಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ'ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ನೈಜ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮೂಹದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಅನ್ನಯ್ಯ ಅವರ ಬಹುಮುಖ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.